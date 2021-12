Edoardo, chi è l’affascinante figlio di Alberto Angela: “Ha preso da papà” (Di sabato 25 dicembre 2021) Si chiama Edoardo, di cognome fa Angela, ed è il figlio di uno dei personaggi televisivi più amati di sempre. L’erede di Alberto Angela, che a soli 19 anni è diventato già l’idolo di migliaia di persone dopo che una sua foto – rubata dall’account privato di Instagram, @edoAngela99 – è finita online. D’altronde è difficile restare indifferenti di fronte alla bellezza del ragazzo che, a quanto pare, ha ereditato tutto dal celebre papà. Da tempo il conduttore di Ulisse – Il piacere della scoperta è considerato un sex symbol, in grado di unire fascino a una grande istruzione. Se della carriera accademica di Alberto Angela si sa tutto, la sua vita privata è per molti un mistero. Quando era giovanissimo (e deciso a seguire le orme del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 dicembre 2021) Si chiama, di cognome fa, ed è ildi uno dei personaggi televisivi più amati di sempre. L’erede di, che a soli 19 anni è diventato già l’idolo di migliaia di persone dopo che una sua foto – rubata dall’account privato di Instagram, @edo99 – è finita online. D’altronde è difficile restare indifferenti di fronte alla bellezza del ragazzo che, a quanto pare, ha ereditato tutto dal celebre. Da tempo il conduttore di Ulisse – Il piacere della scoperta è considerato un sex symbol, in grado di unire fascino a una grande istruzione. Se della carriera accademica disi sa tutto, la sua vita privata è per molti un mistero. Quando era giovanissimo (e deciso a seguire le orme del ...

Advertising

edoardo_riccio : @LorenzoCast89 Il dramma e’ che ci sia ancora chi crede siano le elezioni i pdr o i pdc a cambiare le traiettorie di una collettivita’ - edoardo_go : RT @semioticmonkey: “I passi falsi di Draghi”?! Ma veramente fate?! Questi non fanno passi falsi, fanno i cazzi loro e di chi li ha messi l… - matteovergani1 : @chsever @francescacheeks Concordo in pieno su quanto sia sbagliato sminuire la professionalità delle donne, ma sia… - edoardo_go : @DaniloM1994 E per chi ci hai preso? Il tizio a cui fai riferimento è divertente e dice cose che nemmeno a sinistra… - URCOfficial_IT : ???? Chi scegli come estremo del derby Italiano ? ?? ?? Jacopo Trulla o Edoardo Padovani ?? #URC #URCITA | #ZEBBEN -