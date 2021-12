"Ecco Cristo, ma non lo sappiamo riconoscere". Saviano fa politica il giorno di Natale: la foto, cosa non torna | Guarda (Di sabato 25 dicembre 2021) Nel giorno di Natale, Roberto Saviano non rinuncia a fare politica. Certo, il messaggio è condivisibile, anche corretto. Eppure, alcuni riferimenti non possono che suscitare qualche perplessità. Il tema è quello dell'immigrazione. Lo scrittore posta la fotografia di una famiglia di profughi siriani, mamma, papà e il piccolo figlio. Una foto evocativa, toccante. Una foto, che potete vedere qui in calce al testo, a cui Saviano aggiunge il seguente commento: "È nato oggi, in mezzo al mare, mentre scappava dalla guerra siriana. È nato mentre la sua famiglia fuggiva dalle discriminazioni in Camerun. È nato in un lager libico, con alle spalle villaggi dati alle fiamme. Cristo lo abbiamo davanti e non riusciamo a riconoscerlo", ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Neldi, Robertonon rinuncia a fare. Certo, il messaggio è condivisibile, anche corretto. Eppure, alcuni riferimenti non possono che suscitare qualche perplessità. Il tema è quello dell'immigrazione. Lo scrittore posta lagrafia di una famiglia di profughi siriani, mamma, papà e il piccolo figlio. Unaevocativa, toccante. Una, che potete vedere qui in calce al testo, a cuiaggiunge il seguente commento: "È nato oggi, in mezzo al mare, mentre scappava dalla guerra siriana. È nato mentre la sua famiglia fuggiva dalle discriminazioni in Camerun. È nato in un lager libico, con alle spalle villaggi dati alle fiamme.lo abbiamo davanti e non riusciamo a riconoscerlo", ...

