È morto Marco Mathieu. La musica, i viaggi, il giornalismo a Repubblica e una risata piena che non sentiremo più (Di sabato 25 dicembre 2021) Dal 13 luglio 2017, giorno dell'ictus mentre era in motorino a Ostia, non aveva mai ripreso conoscenza. Oggi è morto al presidio San Giacomo, nella sua Torino, a 57 anni Leggi su repubblica (Di sabato 25 dicembre 2021) Dal 13 luglio 2017, giorno dell'ictus mentre era in motorino a Ostia, non aveva mai ripreso conoscenza. Oggi èal presidio San Giacomo, nella sua Torino, a 57 anni

