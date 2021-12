È illegittima la norma che allentava le tutele sul paesaggio della Sardegna (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI Con una sentenza pubblicata l'antivigilia di Natale, la Corte costituzionale ha bocciato una norma della Sardegna sull'interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale (Ppr), varata con la legge 21 del 13 luglio 2020. Il governo l'aveva impugnata contestando il fatto che in questo modo la Regione avrebbe sottratto unilateralmente alla copianificazione obbligatoria i beni previsti dal Ppr del 2006, col risultato di sterilizzare specifici divieti contenuti nella disciplina di tutela prevista dal piano, per di più con effetto retroattivo. L'Ufficio legislativo del ministero dell'Ambiente l'aveva definita un "palese strumento di eversione del quadro delle competenze in materia di tutela paesaggistica". Gli ambientalisti l'avevano ribattezzata 'scempia-coste'. La leggina, infatti, consentiva di allentare le ... Leggi su agi (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI Con una sentenza pubblicata l'antivigilia di Natale, la Corte costituzionale ha bocciato unasull'interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale (Ppr), varata con la legge 21 del 13 luglio 2020. Il governo l'aveva impugnata contestando il fatto che in questo modo la Regione avrebbe sottratto unilateralmente alla copianificazione obbligatoria i beni previsti dal Ppr del 2006, col risultato di sterilizzare specifici divieti contenuti nella disciplina di tutela prevista dal piano, per di più con effetto retroattivo. L'Ufficio legislativo del ministero dell'Ambiente l'aveva definita un "palese strumento di eversione del quadro delle competenze in materia di tutela paesaggistica". Gli ambientalisti l'avevano ribattezzata 'scempia-coste'. La leggina, infatti, consentiva di allentare le ...

