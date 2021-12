È il gesto d'amore che si sposta dal Sud al Nord: il pacco 'da giù' (Di sabato 25 dicembre 2021) Già dal 2020 abbiamo avuto la sensazione di essere più soli che mai, il lockdown e le feste ci hanno messo costantemente alla prova, lontani dalle famiglie, fuori casa, tutto ciò che abbiamo sognato sono stati i sapori e gli odori della nostra casa. A questa profonda nostalgia delle nostre case hanno sopperito i corrieri, andando avanti e indietro consegnando i doni per tutti coloro che erano e sono lontano dalle proprie case: viaggiando da sud a Nord, ma anche viceversa. Natale per qualunque meridionale significa casa, parenti e tradizione, e quelli meno fortunati che restano lontano dai propri affetti per lavoro hanno sopperito alla mancanza della propria dimora attraverso un gesto d'amore: il pacco da giù. Proprio quando si resta lontani da casa si scatena la fantasia dei propri cari che cercano in tutti i modi di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 25 dicembre 2021) Già dal 2020 abbiamo avuto la sensazione di essere più soli che mai, il lockdown e le feste ci hanno messo costantemente alla prova, lontani dalle famiglie, fuori casa, tutto ciò che abbiamo sognato sono stati i sapori e gli odori della nostra casa. A questa profonda nostalgia delle nostre case hanno sopperito i corrieri, andando avanti e indietro consegnando i doni per tutti coloro che erano e sono lontano dalle proprie case: viaggiando da sud a, ma anche viceversa. Natale per qualunque meridionale significa casa, parenti e tradizione, e quelli meno fortunati che restano lontano dai propri affetti per lavoro hanno sopperito alla mancanza della propria dimora attraverso und': ilda giù. Proprio quando si resta lontani da casa si scatena la fantasia dei propri cari che cercano in tutti i modi di ...

Advertising

matteosalvinimi : Scriverò al Presidente per chiedere un gesto d’amore per questo lavoratore e la sua famiglia. - chiaxmiss : RT @aboutvelen: ricordate sempre che se sentite di aver dato tanto a qualcuno che prende ogni vostra piccola parola o gesto per scontato, n… - SW3ET1EWNDY : RT @aboutvelen: ricordate sempre che se sentite di aver dato tanto a qualcuno che prende ogni vostra piccola parola o gesto per scontato, n… - DavLucia : RT @Rebeka80721106: #ScrivoQuelCheSento #ScrivoArte Che possa essere per tutti un Natale all'insegna dell'amore, che ogni gesto possa esser… - Gandalf1948 : RT @Rebeka80721106: #ScrivoQuelCheSento #ScrivoArte Che possa essere per tutti un Natale all'insegna dell'amore, che ogni gesto possa esser… -