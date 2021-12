Dramma nella notte di Natale. Anziano uccide la moglie gravemente malata (Di sabato 25 dicembre 2021) Un ottantenne della zona di Amelia (in provincia di Terni) è stato arrestato per avere ucciso la moglie, coetanea, con un colpo d’arma da fuoco nella loro abitazione nella notte tra il 24 e il 25 dicembre... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 dicembre 2021) Un ottantenne della zona di Amelia (in provincia di Terni) è stato arrestato per avere ucciso la, coetanea, con un colpo d’arma da fuocoloro abitazionetra il 24 e il 25 dicembre...

Ultime Notizie dalla rete : Dramma nella Tragedia nella notte di Natale, uccide la moglie con un colpo di pistola L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Terni; nella notte è stato interrogato e avrebbe ... Lei era molto malata, mi unisco al cordoglio di tutta la città per il dramma che coinvolge persone ...

Terni: anziano uccide la moglie nella notte di Natale Un dramma legato alla malattia. Un ottantenne della zona di Amelia è stato arrestato per avere ucciso la moglie, coetanea, con un colpo d'arma da fuoco nella loro abitazione nella notte tra il 24 e il 25 ...

