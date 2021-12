Dramma durante il viaggio di nozze, si sporge e cade dalla banchina: 35enne in condizione disperate (Di sabato 25 dicembre 2021) Dramma nel cuore di Roma, dove una turistica americana è in condizione disperate dopo essere scivolata dalla banchina del Tevere. La donna, Kristin Elisabeth Falterman, 35 anni, era in viaggio di nozze col marito. I due erano partito da New Orleans dove si erano sposati lo scorso ottobre. Lei e il marito Stephen Vincent erano ospiti a roma e lo sarebbero stati fino al 2 gennaio. Kristin, come riporta Il Messaggero, si è seduta sul parapetto di ponte Principe Amedeo ed è caduta, precipitando sul selciato della banchina. Probabilmente una distrazione. Naturalmente il marito di Kristin Elisabeth Falterman ha subito allertato i soccorsi, ma ai paramedici le condizioni della 35enne sono subito sembrate gravi. L’uomo stesso racconterà ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 dicembre 2021)nel cuore di Roma, dove una turistica americana è indopo essere scivolatadel Tevere. La donna, Kristin Elisabeth Falterman, 35 anni, era indicol marito. I due erano partito da New Orleans dove si erano sposati lo scorso ottobre. Lei e il marito Stephen Vincent erano ospiti a roma e lo sarebbero stati fino al 2 gennaio. Kristin, come riporta Il Messaggero, si è seduta sul parapetto di ponte Principe Amedeo ed è caduta, precipitando sul selciato della. Probabilmente una distrazione. Naturalmente il marito di Kristin Elisabeth Falterman ha subito allertato i soccorsi, ma ai paramedici le condizioni dellasono subito sembrate gravi. L’uomo stesso racconterà ...

