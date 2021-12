“Dopo un anno in Danimarca potevo già pagare 1.200 euro di affitto, ora lavoro alla Lego. In Italia mi direbbero che non ho esperienza” (Di sabato 25 dicembre 2021) “Da studentessa in Danimarca, tra borsa di studio e part-time, prendevo circa 2mila euro al mese, e Dopo un anno dal primo impiego potevo permettermi un affitto da 1200 euro. Se oggi tornassi in Italia probabilmente sarei considerata come una giovane trentenne e non una professionista con esperienza”. Valentina Camilletti, marchigiana, è un esempio della generazione Erasmus: Dopo un’esperienza alla Copenhagen Business School nel 2013 decide di tornare in Danimarca per un master in diversity and change management e, ancora studente, trova il primo impiego nella compagnia commerciale Maersk. Oggi lavora nella sede centrale della Lego, a Billund, unica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) “Da studentessa in, tra borsa di studio e part-time, prendevo circa 2milaal mese, eundal primo impiegopermettermi unda 1200. Se oggi tornassi inprobabilmente sarei considerata come una giovane trentenne e non una professionista con”. Valentina Camilletti, marchigiana, è un esempio della generazione Erasmus:un’Copenhagen Business School nel 2013 decide di tornare inper un master in diversity and change management e, ancora studente, trova il primo impiego nella compagnia commerciale Maersk. Oggi lavora nella sede centrale della, a Billund, unica ...

Advertising

team_world : Un augurio davvero speciale al nostro #LouisTomlinson che oggi soffia su 30 candeline?? e che anno dopo anno ci rend… - fattoquotidiano : Lo spread rivede dopo oltre un anno quota 140. Vacilla il teorema di Draghi: “Non sono uno scudo per il paese” - smenichini : Feste un po’ più deprimenti dello scorso anno. Perché allora era tutto rosso e chiuso ma nell’attesa del vaccino, e… - Giorgia__84 : Certi like che vedo a chi seguo qua dopo aver detto che un posto e tossico sono come i parenti che non ti vedono… - sen_kamo_gp : Il loro primo album 'Okuro Kotoba' uscì nell'Aprile 2004,dopo un solo anno pubblicarono 'NMN -No More Nayamimuyu-' nell'Febbraio 2006, -