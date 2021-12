Dolci di Natale, ecco quali sono i preferiti degli italiani (Di sabato 25 dicembre 2021) : dai panettoni ai pandori, dagli struffoli ai biscotti ce n’è per tutti i gusti Le tavole di Natale sono ricche di pietanze deliziose. Ogni Regione italiana ha le sue specificità, ma in questo periodo a farla da padrone sono sicuramente i Dolci: panettoni, biscotti tipici, struffoli e molto altro ancora. Vediamo quali sono i Dolci natalizi più amati dagli italiani. Il dolce più amato del Natale è sicuramente il Panettone di Milano, che divide il primato con il Pandoro di Verona. Il primo sarebbe nato verso la fine del XV secolo e grazie ad uno sguattero della corte che diede al cuoco, dopo che questi aveva bruciato il suo dolce, il proprio dolce lievitato. Il successo fu tale che in breve tempo divenne famoso in tutto il Paese. Oggi ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 dicembre 2021) : dai panettoni ai pandori, dagli struffoli ai biscotti ce n’è per tutti i gusti Le tavole diricche di pietanze deliziose. Ogni Regione italiana ha le sue specificità, ma in questo periodo a farla da padronesicuramente i: panettoni, biscotti tipici, struffoli e molto altro ancora. Vediamonatalizi più amati dagli. Il dolce più amato delè sicuramente il Panettone di Milano, che divide il primato con il Pandoro di Verona. Il primo sarebbe nato verso la fine del XV secolo e grazie ad uno sguattero della corte che diede al cuoco, dopo che questi aveva bruciato il suo dolce, il proprio dolce lievitato. Il successo fu tale che in breve tempo divenne famoso in tutto il Paese. Oggi ...

Advertising

Tg3web : Il Natale in Iraq. I babbo Natale distribuiscono regali e dolci ai bambini della comunità cristiana della piana di… - noventanaviaggi : A Natale non mancano mai pandori, panettoni e dolci tipici delle varie zone d’Italia. Ma vogliamo dimenticarci del… - Dr_Nowz : @Giovy_1981 auguri di Buon Natale e di buon compleanno ma le ricordo 3 pasti da 400 calorie e senza dolci - MoranShasa : @antospeedy86 Buon Natale ?? che dolci prepari? ?? - granmartello : La playlista natalizia con canzonette simpatiche funziona anche per il pranzo di Natale o per il pomeriggio a sbocc… -