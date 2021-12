Djokovic, dalla Serbia: “Al 99% niente Atp Cup” (Di sabato 25 dicembre 2021) Novak Djokovic salterà l’Atp Cup “al 99%”. Fonti vicine al fuoriclasse numero 1 del mondo, ai microfoni del quotidiano serbo Blic, rivelano che “si sta allenando, ma ha deciso di saltare questa competizione”. L’Atp Cup è in programma dall’1 al 9 gennaio a Sydney, una settimana prima dell’Australian Open e resta il mistero sulla presenza di ‘Nole’ al primo Slam stagionale. Finora si è rifiutato di dire se si è sottoposto o meno al vaccino contro il Covid-19, una condizione essenziale per partecipare all’Australian Open. Secondo il quotidiano, Djokovic dovrebbe annunciare entro la fine dell’anno la sua decisione in merito. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021) Novaksalterà l’Atp Cup “al 99%”. Fonti vicine al fuoriclasse numero 1 del mondo, ai microfoni del quotidiano serbo Blic, rivelano che “si sta allenando, ma ha deciso di saltare questa competizione”. L’Atp Cup è in programma dall’1 al 9 gennaio a Sydney, una settimana prima dell’Australian Open e resta il mistero sulla presenza di ‘Nole’ al primo Slam stagionale. Finora si è rifiutato di dire se si è sottoposto o meno al vaccino contro il Covid-19, una condizione essenziale per partecipare all’Australian Open. Secondo il quotidiano,dovrebbe annunciare entro la fine dell’anno la sua decisione in merito. SportFace.

