Decreto Natale in Gazzetta Ufficiale: green pass ridotto, terza dose dopo 4 mesi e stato di emergenza prorogato al 31 marzo 2022. TESTO UFFICIALE [PDF] (Di sabato 25 dicembre 2021) Il Decreto Natale 2021, pubblicato sulla Gazzetta UFFICIALE, è in vigore da oggi 25 dicembre: dall'obbligo di mascherina all'aperto alla durata ridotta del green pass, dalla chiusura delle discoteche all'estensione del green pass. L'articolo Decreto Natale in Gazzetta UFFICIALE: green pass ridotto, terza dose dopo 4 mesi e stato di emergenza prorogato al 31 marzo 2022. TESTO UFFICIALE PDF . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 dicembre 2021) Il2021, pubblicato sulla, è in vigore da oggi 25 dicembre: dall'obbligo di mascherina all'aperto alla durata ridotta del, dalla chiusura delle discoteche all'estensione del. L'articoloindial 31PDF .

Advertising

ramses09975976 : RT @SinistroTOP: ??#discoteche chiuse, mascherine all’aperto e eventi Natale annullati. Insomma come aveva previsto Toti #decreto https://… - donyp00288476 : RT @vitalbaa: Decreto-legge (n. 221) pubblicato stasera in Gazzetta Ufficiale, in vigore da domani, giorno di Natale, incorpora il decreto-… - telodogratis : Mascherine, green pass e discoteche: tutte le regole del decreto di Natale in vigore da oggi - linosegna : RT @ubernograzie: FFp2 al cinema, terza dose o tampone per le discoteche: le nuove regole contro il Covid - UdineToday #taxi #Abusivi #NoUb… - LuigiF97101292 : RT @kkxall: Buon natale a tutti i 'virologi' ed 'esperti' delle tv. #megagreenpass #decreto #cts #ffp2 #draghi #salvini #meloni #governo #C… -