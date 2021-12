Dalla mascherina all’aperto ai tamponi a campione, le nuove misure contro Omicron (Di sabato 25 dicembre 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato alcune nuove restrizioni per contenere l’aumento dei contagi, anche a causa della diffusione della nuova variante. Critico il mondo delle discoteche, che dovranno chiudere fino al 31 dicembre. Rinviata la decisione sull’obbligo vaccinale Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 dicembre 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato alcunerestrizioni per contenere l’aumento dei contagi, anche a causa della diffusione della nuova variante. Critico il mondo delle discoteche, che dovranno chiudere fino al 31 dicembre. Rinviata la decisione sull’obbligo vaccinale

