Da Geronimo Stilton al Piccolo Principe: oltre 450mila libri donati alle scuole, edizione straordinaria per #ioleggoperché (Di sabato 25 dicembre 2021) Bilancio straordinario per #ioleggoperché: la grande iniziativa nazionale dell’Associazione Italiana Editori a favore delle biblioteche scolastiche chiude nel 2021 con 450.000 libri donati di cui 350.000 dai cittadini (349,257 per la precisione) nelle 2.743 librerie aderenti e destinati alle biblioteche scolastiche delle 20.388 scuole iscritte in tutta Italia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 dicembre 2021) Bilancio straordinario per: la grande iniziativa nazionale dell’Associazione Italiana Editori a favore delle biblioteche scolastiche chiude nel 2021 con 450.000di cui 350.000 dai cittadini (349,257 per la precisione) nelle 2.743 librerie aderenti e destinatibiblioteche scolastiche delle 20.388iscritte in tutta Italia. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Da Geronimo Stilton al Piccolo Principe: oltre 450mila libri donati alle scuole, edizione straordinaria per… - lucacohen : @pelmilan Ultimo libro che hai letto: Geronimo Stilton e parli - mario_vanni1 : @R28445 Secondo me invece non è riuscito ad andare oltre alle pagine profumate dei libri di Geronimo Stilton. - cottonyongie : @TessaTrisRose Che ricordi questo libro ?? ricordo che lo comprai in una libreria ad agosto (lo so, tempismo perfet… - Gabri_729 : @_brigno @abatometro Avrai letto solo Geronimo Stilton -