Dà fuoco all'albero di Natale, 35enne arrestato per incendio doloso (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo aver appiccato l'incendio all'albero di Natale allestito in Piazza Castello, a Taurisano, è fuggito via in sella alla sua bicicletta salvo tornare poco dopo per finire l'opera che aveva cominciato. Le fiamme che avevano avvolto la struttura di circa sei metri, formata da cassette e pedane in legno, hanno provocato lo "scoppio" delle luci. E anche il cavo elettrico, candendo a terra, ha provocato una fiammata. Un pericolo per i passanti che non solo hanno assistito alla scena, ma hanno permesso agli agenti della Volante di arrestare, in flagranza di reato, l'autore del gesto. A finire nei guai con l'accusa di incendio doloso è un 35enne del posto. Gli agenti della volante si trovavano sulla strada che da Ugento porta a Taurisano, quando hanno notato in lontananza una nuvola di ...

