Covid Veneto, il bollettino di oggi, sabato 25 dicembre 2021. I positivi crescono anche a Natale: 5.402 nuovi contagi e 24 vittime. Tre ... (Di sabato 25 dicembre 2021) Covid in Veneto , il bollettino di oggi , sabato 25 dicembre. Non è un Natale allegro quello del 2021 dal punto di vista dei numeri del contagio da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su leggo (Di sabato 25 dicembre 2021)in, ildi25. Non è unallegro quello deldal punto di vista dei numeri delo da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati ...

Advertising

zaiapresidente : ?? Grazie di cuore a Federica Pellegrini per aver prestato il suo volto alla campagna della Regione del Veneto per l… - Adnkronos : Il governatore del #Veneto: 'Vaccinare contro la volontà non è da Paese civile, serve campagna di comunicazione'.… - DavidPuente : 17 bambini deceduti dopo il vaccino anti Covid? La locandina fuorviante che scatena i NoVax - zazoomblog : Bollettino Covid oggi sabato 25 dicembre record di casi in Toscana. Impennata in Puglia oltre 5mila in Veneto -… - infoitinterno : Covid, i contagi non danno tregua al Veneto: nuovo picco di 5.402 casi in 24 ore. I positivi sono quasi 70mila -