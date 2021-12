Covid | ultime news Speranza firma | Calabria e Fvg altri 15 giorni in zona gialla

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il ministro della Salutel'ordinanza sui colori delle regioni. Record di contagi (54.762) e di tamponi (969.752). Salgono le terapie intensive (+33, in totale 1.071), su i ricoveri ordinari (+80, in totale 8.892). Superata la prima soglia critica delle terapie intensive. Timori per la variante Omicron ed equipaggi in quarantena, migliaia di voli cancellati in tutto il mondo

... Omicron è la variante dominante Non fa eccezione l'Irlanda che ha registrato il suo più alto numero di nuovi contagi da- 19 su base giornaliera da inizio pandemia: 13.765 nelle24 ore, ...Ancora in crescita i casi giornalieri diin Francia: superata quota 100mila contagi in 24 ore. Con 104.611 nuovi casi da ieri, in ... ma con numeri ben più contenuti: nelle24 ore, secondo ...Il canadese in isolamento a Sydney dopo il risultato positivo del test d'ingresso in Australia. Per lui solo qualche lieve sintomo ...Massimo Galli non si dice ottimista in merito alla pandemia di Covid 19: 'In un anno abbiamo avuto tre diverse varianti che hanno preso la scena'.