Covid | superata a livello nazionale la prima soglia critica delle terapie intensive

(Di sabato 25 dicembre 2021) Da oggi intanto sono entrate in vigore, dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, le nuove regole individuate dal governo per limitare la diffusione del contagio. Niente feste in piazza e ...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid #CABINADIREGIA: superata prima soglia critica #TerapiaIntensiva a livello nazionale?? - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nuovo record, in 24 ore i nuovi positivi sono 54.762, 141 le vittime. Superata la soglia dei 500mila p… - petergomezblog : Covid, i dati: superata quota 30mila contagi, record di 851mila tamponi. Crescono ancora i ricoveri (+280) e i mort… - rivegauche_s : RT @TgLa7: ??#Covid #CABINADIREGIA: superata prima soglia critica #TerapiaIntensiva a livello nazionale?? - RiccardoVaccai : RT @TgLa7: ??#Covid #CABINADIREGIA: superata prima soglia critica #TerapiaIntensiva a livello nazionale?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid superata

...settimana a livello nazionale è statala prima soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Solo nelle ultime 24 ore +33 ricoveri. - Il secondo Natale dell'eraè ...In Francia si sono registrati oltre 100mila contagi diper la prima volta dall'inizio della pandemia. Con 104.611 nuovi casi in 24 ore, il Paese ... La soglia dei 50mila contagi è statail ...Il monitoraggio della cabina di regia pubblicato ha reso noto che è stata superata la prima soglia critica delle terapie intensive.Nuovo record di casi giornalieri di covid in Francia, superata quota 100mila contagi in 24 ore. Con 104.611 nuovi casi da ieri, in Francia è stata raggiunta una soglia mai ...