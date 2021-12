Covid | Ricciardi | ' prevedere obbligo vaccinale per lavori a contatto con pubblico'

Advertising

Corriere : Covid, Ricciardi: «Non è ancora il picco, a gennaio rialzo fortissimo dei casi» - Adnkronos : #Decreto #Natale, Ricciardi: 'Misure necessarie, #Omicron temibile'. - Luciano06815942 : RT @LaVeritaWeb: Walter Ricciardi e il premier ormai ammettono che le punture non debellano il Covid. Franco Locatelli chiede tamponi prima… - marcoluci1 : RT @Corriere: Covid, Ricciardi: «Non è ancora il picco, a gennaio rialzo fortissimo dei casi» - AlBizzotto : RT @Corriere: Covid, Ricciardi: «Non è ancora il picco, a gennaio rialzo fortissimo dei casi» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ricciardi

: 'A gennaio picco altissimo', le regioni in zona bianca e gialla Ad oggi, le prossime colorazioni arriveranno nei prossimi giorni, in zona bianca ci sono: Abruzzo, Basilicata, ..."A gennaio rialzo fortissimo di casi"/ "Omicron meno violenta ma temibile" C'è però anche ... (aggiornamento di Alessandro Nidi) IMMAGINI AUGURI BUON NATALE E BUONE FESTE 2021:E VACCINI.Roma, 24 dic. (Adnkronos Salute)()()() - "Certamente ci sono alcune categorie, quelle a contatto con il pubblico, che con Omicron diventano vettori, se non vaccinati. Di fatto tutte le operazioni a co ...BASILICATA - Sono 262 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 dicembre in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. 24 dicembre 2021 a. a. a. (Adnkronos) - Sono 50.599 ...