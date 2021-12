Covid | positivo il presidente della Cei Gualtiero Bassetti

(Di sabato 25 dicembre 2021) Il cardinaleCei, èal coronavirus. Per l'arcivescovo di Perugia-CittàPieve si tratta di una reinfezione: era stato ricoverato pera ottobre 2020 ed era guarito dopo alcune settimane.

Advertising

TgLa7 : ++ Presidente #Cei card. #Bassetti di nuovo positivo al #Covid ++ E' asintomatico e in buone condizioni - Agenzia_Ansa : Contatto con un positivo al Covid? Ecco le 5 cose da fare subito. Dal capire se si è trattato di un contatto strett… - capuanogio : #Insigne positivo al #Covid, il resto della squadra del #Napoli sottoposto a un giro di tamponi molecolari su ordin… - btshouse_ita : nella sua casa, come imposto dai protocolli di sicurezza anti-covid. Tuttavia, è stato sottoposto al tampone molec… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: MAI VISTO CHE IL COVID UNO CHE È POSITIVO AL COVID DEVE PRENDERE SOLO L'ASPIRINA CHE ASSURDITÀ E INCOMPETENZA DEL MEDI… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivo

... dopo l'insorgenza di alcuni sintoni influenzali si è sottoposto, questa mattina 25 dicembre, al tampone molecolare risultandoal- 19. Si è subito isolato nel suo appartamento in ...Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, èal coronavirus. Per l'arcivescovo di Perugia - Città della Pieve si tratta di una reinfezione: era stato ricoverato pera ottobre 2020 ed era guarito dopo alcune settimane. Monitorato ...In regione 3.551 nuovi positivi su oltre 42mila tamponi eseguiti. A Modena prosegue la crescita di casi di contagio da coronavirus. Tre i decessi nella provincia di Modena: una donna di 88 anni e due ...Perugia, 25 dicembre 2021 - Il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, è positivo al Covid. "Dopo l'insorgenza di alcuni sin ...