Covid: oltre 4 mila voli cancellati nel mondo tra la vigilia e Natale (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono oltre 4mila i voli cancellati nel mondo tra la vigilia e il giorno di Natale a causa della pandemia , in particolare per la rapida diffusione della variante Omicron , provocando disagi a decine ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 dicembre 2021) Sononeltra lae il giorno dia causa della pandemia , in particolare per la rapida diffusione della variante Omicron , provocando disagi a decine ...

Advertising

matteosalvinimi : Il caro bollette è un’emergenza e lo sarà ancora di più, la Lega presenterà a breve una sua proposta al governo per… - Agenzia_Ansa : Oltre 4mila voli cancellati nel mondo per la diffusione della variante Omicron tra la Vigilia e Natale. Disagi per… - MediasetTgcom24 : Covid, nuovo picco in Francia: oltre 94mila casi in 24 ore #covid - GabZeno : RT @GiulioMarini2: .nuovo picco anche in Italia, e stessi numeri del Regno Unito, dov’è tutto aperto; ?@Palazzo_Chigi ?@MinisteroSalute? ?@… - Mb_yk01_92_850_ : RT @SOSMedItalia: La #OceanViking ha attraccato nel porto di Trapani. Mentre le persone salvate vengono testate per il COVID-19, è inizia… -