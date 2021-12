Covid oggi Veneto | 5 402 contagi e 24 morti | bollettino 25 dicembre

(Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 5.402 ida coronavirus in, 252021, secondo i numerideldella regione. Secondo i dati, riportati altri 24. Ilsegnala oltre 1.000 casi nelle province di Treviso, Padova e Verona. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 1.188 (-25), mentre i malati in terapia intensiva sono 174 (+11). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

In vigore il Decreto Natale. I numeri su casi, ricoveri e morti da Lombardia e Campania, Lazio e Veneto, Toscana e Sicilia Il bollettino con i numeri in Italia, sabato 25 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Rispetto a ieri sono aumentate le dimissioni dei malati dai reparti ordinari: i posti letto occupati sono 1.188. È però peggiorata la situazione delle terapie intensive, con 174.