Covid oggi VdA | 217 contagi | bollettino 25 dicembre

Sono 217 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a 14.942. I casi attualmente positivi sono 1213 di cui 1186 in isolamento domiciliare, 26 in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 13.231, +97 rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 105.690 mentre i tamponi effettuati sono 343.027. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle d'Aosta sono 487.

