Covid oggi Sicilia | 2 446 contagi | bollettino 25 dicembre

Sono 2.446 i contagi da coronavirus in Sicilia, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 13 morti. I ricoveri aumentano di 9 unità negli ospedali. In terapia intensiva sono in cura 76 persone (3 in più rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 523 persone. I tamponi molecolari processati sono stati 13.765. I tamponi rapidi sono stati 34.586.

Numeridella regione Sono 2.446 i contagi da coronavirus in Sicilia, 25 dicembre 2021, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati altri 13 morti. I ricoveri aumentano di 9 unità negli ospedali. In terapia intensiva sono in cura 76 ...I dati di, a distanza di 12 mesi, non lasciano spazio a interpretazioni. Iluccide molto meno di un anno fa. Il 24 dicembre 2020 il bollettino registrava 18 mila nuovi casi contro i 50.599 ...La sovrana ha sottolineato la difficoltà delle feste per le famiglie che vivono un lutto: «Quest'anno, in particolare, me ne rendo conto», ha detto, ma guarda oltre: «Il Natale è una nuova alba, con u ...La Sicilia si conferma all'ottavo posto in Italia per numero di contagi. In aumento anche i ricoveri nella nostra regione: 673 (ieri erano 664), di cui 597 in area medica e 76 in terapia intensiva. Qu ...