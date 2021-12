Covid oggi Sardegna, 468 contagi: bollettino 25 dicembre (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 468 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 25 dicembre, secondo i numeri Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati rilevati sulla base di 3.972 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 17.390 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 132 (1 in più di ieri). 4939 sono i casi di isolamento domiciliare (352 in più di ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 468 ida coronavirus in, 25, secondo i numerideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati rilevati sulla base di 3.972 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 17.390 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 132 (1 in più di ieri). 4939 sono i casi di isolamento domiciliare (352 in più di ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

