Covid oggi Puglia | 1 671 contagi | bollettino 25 dicembre

(Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 1.671 ida coronavirus in, 252021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 40.295 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti: Provincia di Bari 497; Provincia di Bat 141; Provincia di Brindisi 263; Provincia di Fa 239; Provincia di Lecce 332; Provincia di Taranto: 152; Residenti fuori regione 42; Provincia in definizione 5. Le persone attualmente positive sono 10.864. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 172. In terapia intensiva, invece, 25 malati. L'articolo proviene da Italia Sera.