Covid oggi Piemonte, 3.756 contagi: bollettino 25 dicembre (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 3.756 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid della regione. Nel bollettino altri 44 morti. Nel dettaglio, i nuovi casi (di cui 2.395 dopo test antigenico) sono pari al 6,2% di 60.530 tamponi eseguiti, di cui 48.701 antigenici. Dei 3.756 nuovi casi gli asintomatici sono 2.699 (71,9%). I ricoverati non in terapia intensiva sono 933 (+ 27 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 80 (+ 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 37.139. I pazienti guariti diventano complessivamente 401.896 (+1.223 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

