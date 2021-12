Covid oggi Piemonte | 3 756 contagi | bollettino 25 dicembre

(Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 3.756 ida coronavirus in, 252021, secondo numeri e datidella regione. Nelaltri 44 morti. Nel dettaglio, i nuovi casi (di cui 2.395 dopo test antigenico) sono pari al 6,2% di 60.530 tamponi eseguiti, di cui 48.701 antigenici. Dei 3.756 nuovi casi gli asintomatici sono 2.699 (71,9%). I ricoverati non in terapia intensiva sono 933 (+ 27 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 80 (+ 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 37.139. I pazienti guariti diventano complessivamente 401.896 (+1.223 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Italia Sera.

Quattro decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 11.995 deceduti risultati positivi al virus.