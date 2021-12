Covid oggi Italia, 54.762 contagi e 144 morti: bollettino 25 dicembre (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 54.762 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. La cifra odierna rappresenta un nuovo record. Registrati altri 144 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 969.752 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore: tasso di positività pari al 5,6%. Sono oltre 100 (106) gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, che portano il totale dei pazienti ricoverati a 1.071. Al netto dei dimessi oggi ci sono 33 ricoverati in più nelle rianimazioni. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 80 in più. Così il totale dei pazienti nei reparti Covid sale a 8.892. LOMBARDIA – Sono 17.332 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 54.762 ida coronavirus in, 252021, secondo numeri e dati– regione per regione – neldi Protezione Civile e ministero della Salute. La cifra odierna rappresenta un nuovo record. Registrati altri 144. I nuovi casi sono stati individuati su 969.752 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore: tasso di positività pari al 5,6%. Sono oltre 100 (106) gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, che portano il totale dei pazienti ricoverati a 1.071. Al netto dei dimessici sono 33 ricoverati in più nelle rianimazioni. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 80 in più. Così il totale dei pazienti nei repartisale a 8.892. LOMBARDIA – Sono 17.332 ...

