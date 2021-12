Covid oggi Fvg, 1.245 contagi: bollettino 25 dicembre (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 1.245 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registrano altri 8 morti. Nel dettaglio, su 10.275 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.072 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,4%. Sono inoltre 15.835 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 173 casi (1,09%). La fascia maggiormente colpita risulta essere quella dei più giovani, in età 0-19 anni, con 279 contagi. Tre decessi sono avvenuti a Trieste (una donna di 91 anni, deceduta in Rsa, e due uomini, di 87 e 88 anni, deceduti in ospedale); 1 a Grado (una donna di 90 anni, deceduta in Rsa); due a Pordenone (due uomini, di 97 e 86 anni, deceduti entrambi in ospedale); una a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 1.245 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 252021, secondo numeri e datideldella regione. Si registrano altri 8 morti. Nel dettaglio, su 10.275 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.072 nuovi, con una percentuale di positività del 10,4%. Sono inoltre 15.835 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 173 casi (1,09%). La fascia maggiormente colpita risulta essere quella dei più giovani, in età 0-19 anni, con 279. Tre decessi sono avvenuti a Trieste (una donna di 91 anni, deceduta in Rsa, e due uomini, di 87 e 88 anni, deceduti in ospedale); 1 a Grado (una donna di 90 anni, deceduta in Rsa); due a Pordenone (due uomini, di 97 e 86 anni, deceduti entrambi in ospedale); una a ...

