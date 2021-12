Covid oggi Emilia, 3.551 contagi e 21 morti: bollettino 25 dicembre (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 3.551 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 25 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino Covid della regione. Da ieri, registrati altri 21 morti. I nuovi casi sono emersi dopo 42.016 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8,4%. Tra i nuovi contagiati, 1.385 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 612 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 661 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,5 anni. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (107, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 3.551 ida coronavirus inRomagna, 252021, secondo i numeri deldella regione. Da ieri, registrati altri 21. I nuovi casi sono emersi dopo 42.016 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8,4%. Tra i nuoviati, 1.385 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 612 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 661 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi diè 37,5 anni. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (107, ...

