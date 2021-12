Covid oggi Calabria | 933 contagi | bollettino 25 dicembre

(Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 933 ida coronavirus in, 252021, secondo numerideldella regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 11.142 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +172 guaritimì, +757 attualmente positivi, -2 ricoverati (per un totale di 253) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 30). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

: 1.438 nuovi contagiati nel Bresciano, 17.332 in Lombardia e 54.762 in Italia. Sono i numeri di, sabato 25 dicembre, sul fronte Coronavirus. Nella nostra zona si torna sopra quota mille ......emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da-...legge contenente le misure per le festività pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da. ...Sono 2.446 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 48.351 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività sale al 5,5% ieri era al 4,9%. L’isola è all’ottavo posto per contagi. Gli attual ...La Regione Piemonte ha inviato l'odierno bollettino sull'andamento dei contagi. LA SITUAZIONE DEI CONTAGI. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 3.756 nuov ...