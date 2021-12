Covid oggi Calabria | 933 contagi | bollettino 25 dicembre

(Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 933 ida coronavirus in, 252021, secondo numerideldella regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 11.142 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +172 guaritimì, +757 attualmente positivi, -2 ricoverati (per un totale di 253) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 30). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fanpage : Maurizio Bellitteri, noto ristoratore di Marsala vicino alle posizioni anti vacciniste, è morto oggi all'età di 60… - Corriere : ?? Da oggi è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto - repubblica : Covid, oggi nuovo record di casi: 54.762. I morti sono 144. Tasso di positivita' al 5,6% - happyproudhuman : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 42 su 100. Nota metodologica completa: - sisascuola : Un Natale da cifre record. La curva dei contagi continua la sua salita: oggi sono 54.762 le persone risultate posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Otto decessi di persone positive al test del- 19, uno di, sono stati comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 11.991 deceduti risultati positivi al ...La Cina ha segnalato140 nuovi casi di- 19, la cifra più alta da 4 mesi . Di questi contagi, riferiscono le autorità di Pechino, 87 sono stati trasmessi localmente, in aumento rispetto ...Non c'è pace per il 13° turno del girone d'andata della Serie A 2021-2022 di basket maschile, in programma tra Santo Stefano e lunedì 27 dicembre. Quest'oggi è arrivata infatti l'ufficialità del rinvi ...Aveva rifiutato il vaccino ed è morto in terapia intensiva. Era il titolare del Tiburon Beach, già Lido Signorini. Un mese fa il contagio, ma soffriva anche di ipertensione ed obesità ...