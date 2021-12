Covid, nuovo record di casi in Gran Bretagna. Francia travolta da Omicron e Parigi raccomanda il booster dopo 3 mesi (Di sabato 25 dicembre 2021) L’impennata di casi continua a obbligare i governi dell'Ue a misure via via più rigorose. Via libera del Giappone al farmaco anti-virale di Merck Leggi su lastampa (Di sabato 25 dicembre 2021) L’impennata dicontinua a obbligare i governi dell'Ue a misure via via più rigorose. Via libera del Giappone al farmaco anti-virale di Merck

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Il virus corre, 50.599 positivi, nuovo record. Le vittime sono 141 nelle ultime 24 ore #ANSA - MediasetTgcom24 : In Lombardia 16.044 nuovo casi, ma calano ricoveri ordinari #COVID - MediasetTgcom24 : Covid, nuovo picco in Francia: oltre 94mila casi in 24 ore #covid - LaStampa : Covid, nuovo record di casi in Gran Bretagna. Francia travolta da Omicron e Parigi raccomanda il booster dopo 3 mesi - Noninfluente : RT @GiulioMarini2: .nuovo picco anche in Italia, e stessi numeri del Regno Unito, dov’è tutto aperto; ?@Palazzo_Chigi ?@MinisteroSalute? ?@… -