Covid | news Superata a livello nazionale la prima soglia critica delle intensive LIVE

(Di sabato 25 dicembre 2021) Timori per la variante Omicron ed equipaggi in quarantena, 5mila voli cancellati in tutto il mondo: un quarto solo negli Stati Uniti. Sul fronte dell'epidemia, nuovo record di contagi in Italia (circa 50mila) ma con boom di tamponi (929mila). Le terze dosi hanno superato quota 17 milioni. Corsa ai tamponi per pranzi e cene con i familiari in sicurezza. In Lombardia, dalla prossima settimana, task force per velocizzare gli antigenici e i molecolari