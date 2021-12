Covid, news. Sì al richiamo dopo 4 mesi, il virus corre soprattutto tra i giovani. LIVE (Di sabato 25 dicembre 2021) Nuovo record di contagi in Italia: circa 50 mila e 600 casi nell'ultimo bollettino. Tasso di positività al 5,4%. Lombardia e Val d'Aosta ad alto rischio. Sì al richiamo dopo 4 mesi, terza dose estesa anche alla fascia 16 -17 anni. Corsa ai tamponi per fare le feste in sicurezza. Picco anche in Gran Bretagna e in Francia. Circa tremila i voli cancellati in tutto il mondo, soprattutto verso gli Stati Uniti Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 dicembre 2021) Nuovo record di contagi in Italia: circa 50 mila e 600 casi nell'ultimo bollettino. Tasso di positività al 5,4%. Lombardia e Val d'Aosta ad alto rischio. Sì al, terza dose estesa anche alla fascia 16 -17 anni. Corsa ai tamponi per fare le feste in sicurezza. Picco anche in Gran Bretagna e in Francia. Circa tremila i voli cancellati in tutto il mondo,verso gli Stati Uniti

