Covid, news di oggi. Speranza firma: Calabria e Fvg altri 15 giorni in zona gialla. LIVE (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Ministro della Salute firma l'ordinanza sui colori delle regioni. Record di contagi (54.762) e di tamponi (969.752). Salgono le terapie intensive (+33, in totale 1.071), su i ricoveri ordinari (+80, in totale 8.892). Superata la prima soglia critica delle terapie intensive. Timori per la variante Omicron ed equipaggi in quarantena, migliaia di voli cancellati in tutto il mondo

