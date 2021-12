Covid, news. Bollettino di oggi: 54.762 casi, 144 morti. Tasso di positività 5,6%. LIVE (Di sabato 25 dicembre 2021) Processati 969.752 tamponi. Superata la prima soglia critica delle terapie intensive. Lo riporta la Cabina di regia del 24 dicembre. Timori per la variante Omicron ed equipaggi in quarantena, 5mila voli cancellati in tutto il mondo. In Italia, record di Green Pass scaricati in 24 ore: 1,7 milioni. Le terze dosi hanno superato quota 17 milioni. Corsa ai tamponi per le feste con i familiari in sicurezza Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 dicembre 2021) Processati 969.752 tamponi. Superata la prima soglia critica delle terapie intensive. Lo riporta la Cabina di regia del 24 dicembre. Timori per la variante Omicron ed equipaggi in quarantena, 5mila voli cancellati in tutto il mondo. In Italia, record di Green Pass scaricati in 24 ore: 1,7 milioni. Le terze dosi hanno superato quota 17 milioni. Corsa ai tamponi per le feste con i familiari in sicurezza

