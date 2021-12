Covid, il confronto: 505 morti nel Natale 2020, 141 oggi. 24mila ricoveri allora, 8mila oggi. No Vax zittiti (Di sabato 25 dicembre 2021) I numeri non tradiscono mai. Le chiacchiere stanno a zero. No Vax e simili dovrebbero arrossire davanti alle cifre. Ma aveva ragione Umberto Eco: "I social permettono alle persone di restare in ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 25 dicembre 2021) I numeri non tradiscono mai. Le chiacchiere stanno a zero. No Vax e simili dovrebbero arrossire davanti alle cifre. Ma aveva ragione Umberto Eco: "I social permettono alle persone di restare in ...

