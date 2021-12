Covid Germania oggi, contagi in calo (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 22.214 i contagi da coronavirus in Germania oggi, 25 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino. Le nuove infezioni sono in calo rispetto a quelle di ieri (35.431). Si registrano altri 157 morti. Le autorità sanitarie in diversi Laender hanno ammesso che le operazioni di tracciamento procedono a ritmo rallentato o sono state totalmente sospese: lo stop è scattato nel Baden-Württemberg, nelle aree di Berlino e di Amburgo in particolare. La macchina sanitaria si dedica quasi esclusivamente all’individuazione e alla registrazione delle infezioni rilevate quotidianamente. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono 22.214 ida coronavirus in, 25 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino. Le nuove infezioni sono inrispetto a quelle di ieri (35.431). Si registrano altri 157 morti. Le autorità sanitarie in diversi Laender hanno ammesso che le operazioni di tracciamento procedono a ritmo rallentato o sono state totalmente sospese: lo stop è scattato nel Baden-Württemberg, nelle aree di Berlino e di Amburgo in particolare. La macchina sanitaria si dedica quasi esclusivamente all’individuazione e alla registrazione delle infezioni rilevate quotidianamente. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

MediasetTgcom24 : Germania, verso la quarta dose e lockdown duro #covid - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Covid Germania oggi, contagi in calo: Le nuove infezioni scendono ma il tracciamento salta - 1862gigi : RT @actarus1070: Scandalo in Germania. Il sindaco di Amburgo aveva dichiarato che i non vaccinati costituivano il 95% dei casi di Covid, p… - gabrillasarti2 : @AdmiralReloade1 Guarda, una amica di famiglia è andata in Germania x visita cardiologica, viveva e lavorara la e i… - telodogratis : Covid Germania oggi, contagi in calo -