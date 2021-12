Covid, Friuli-Venezia Giulia e Calabria in zona gialla altri 15 giorni: l’ordinanza del ministero (Di sabato 25 dicembre 2021) altri 15 giorni in zona gialla per Friuli-Venezia Giulia e Calabria, già transitate nella fascia più leggera di restrizioni rispettivamente da quattro e tre settimane. Lo ha stabilito, nel giorno di Natale, un’ordinanza del ministero della Salute che ha prorogato per due settimane – a partire dal 27 dicembre – le restrizioni nel territorio delle due regioni. In base all’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, entrambe superano ancora tutte e tre le soglie fissate per la zona gialla: un’incidenza settimanale di più di 50 casi ogni 100mila abitanti e un tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid del 10% in terapia intensiva e del 15% in area ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021)15inper, già transitate nella fascia più leggera di restrizioni rispettivamente da quattro e tre settimane. Lo ha stabilito, nel giorno di Natale, un’ordinanza deldella Salute che ha prorogato per due settimane – a partire dal 27 dicembre – le restrizioni nel territorio delle due regioni. In base all’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, entrambe superano ancora tutte e tre le soglie fissate per la: un’incidenza settimanale di più di 50 casi ogni 100mila abitanti e un tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazientidel 10% in terapia intensiva e del 15% in area ...

