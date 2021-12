Covid | Costa | ' sforzo maggiore su vaccinazioni | arrivare a 700mila dosi al giorno'

Advertising

infoitinterno : Covid Italia, Costa: 'Rischio zona gialla per ogni regione' - infoitinterno : Covid, Costa a Sky TG24: 'Siamo di fronte a un'epidemia dinamica' - zazoomblog : Covid Costa: Le discoteche vanno sostenute economicamente - #Covid #Costa: #discoteche #vanno… - fisco24_info : Covid Italia, contagi record: rischio zona gialla per ogni regione: Oltre 50mila nuovi casi. Brusaferro: 'Casi aume… - ALECHIRCO85 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Costa: 'Le discoteche vanno sostenute economicamente' #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Costa

A Capodanno ' non cambierà molto la situazione rispetto al Natale, sostanzialmente avremo tutte attività aperte '. Così Andrea, sottosegretario alla Salute. Quanto alla chiusura delle discoteche e al divieto di feste ha dichiarato: ' Per le feste e le discoteche è stato preso questo provvedimento difficile e sofferto. ......della regolamentazione di prodotti alimentari e farmaceutici) per il test molecolare pcr il- ... La buona notizia è che il risultato del test pcr del kit di Detect " che75 dollari " può ...Covid, De Luca: “Le feste vanno eliminate. Con pattuglie miste in strada per controllare chi non rispetta il codice strada Serve l'Esercito in strada per controllare le mascherine. “Altra criticità è ...La “ridicola isteria” – così l’aveva definita in uno degli ultimi interventi pubblici – gli è costata la vita. Bartolomeo Pepe, ex senatore del M5S è morto ieri stroncato da una ...