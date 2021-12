Covid, contro la variante Omicron arriva il “super” tampone: risultato in 4 ore (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma – arriva un tampone rapido per individuare la variante Omicron in appena 4 ore e bloccare potenziali focolai in tempi brevissimi. Un dettaglio fondamentale, se si considera che la variante si presenta come estremamente diffusiva, con la capacità di raddoppiare i contagi in 2-3 giorni. Il nuovo test è stato sviluppato in Corea del Sud dalla Korea Disease control and Prevention Agency (KDCA) e sarà disponibile dal 30 dicembre, secondo quanto riferisce l’agenzia sudcoreana Newsis. Il nuovo tampone è il primo che, con un singolo test, è in grado di individuare la presenza di tutte le cinque principali varianti del coronavirus: Alfa, Beta, Gamma, Delta e – appunto – Omicron. I test tradizionali possono identificare solo le prime 4 varianti. Il nuovo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma –unrapido per individuare lain appena 4 ore e bloccare potenziali focolai in tempi brevissimi. Un dettaglio fondamentale, se si considera che lasi presenta come estremamente diffusiva, con la capacità di raddoppiare i contagi in 2-3 giorni. Il nuovo test è stato sviluppato in Corea del Sud dalla Korea Diseasel and Prevention Agency (KDCA) e sarà disponibile dal 30 dicembre, secondo quanto riferisce l’agenzia sudcoreana Newsis. Il nuovoè il primo che, con un singolo test, è in grado di individuare la presenza di tutte le cinque principali varianti del coronavirus: Alfa, Beta, Gamma, Delta e – appunto –. I test tradizionali possono identificare solo le prime 4 varianti. Il nuovo ...

