Covid | 890 nuovi contagi il giorno di Natale nelle Marche Nessun morto | ricoveri i in calo Province e età dove il virus corre di più Il

Advertising

viveremacerata : Covid: diagnosticati 890 nuovi positivi nelle Marche, leggero calo delle terapie intensive - MazziNews : BOLLETINO COVID MARCHE: Nelle Marche si sono registrati 890 casi e nessun decesso. Però l'incidenza sale a 355.… - vivereurbino : Report Covid Marche, 890 contagi, ma scende il tasso di positività (7,3%), lieve calo in terapia intensiva (-2)… - viverefano : Covid-19: a Natale i nuovi positivi sono 890, leggero calo dei ricoveri - viverefano : Covid 19: casi positivi diagnosticati sono 890, leggero calo delle terapie intensive -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 890

I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 172. In terapia intensiva, invece, ...positivi Sonoi positivi al coronavirus rilevati in un giorno nelle Marche e l'incidenza ...I decessi sono 144 nelle ultime 24 ore per un totale di 136.530 vittime del- 19 dall'inizio ... 1.245 casi, 8 decessi Umbria : 1.117 casi, 0 decessi Calabria : 933 casi, 4 decessi Marche :...Nessun decesso nella giornata Secondo giorno consecutivo di calo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche (ieri -6 e oggi -2) che si attestano a 220 di cui 36 in Terapia intensiva (-2), 47 in Semintensiv ...Terapie intensive oltre la soglia critica (10%) a livello nazionale. Friuli e Calabria gialle per altre due settimane ...