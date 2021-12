Covid-19 Italia, Natale: variante Omicron abbatte ogni record, 54.762 contagi, 144 morti, oltre 100 ricoveri in terapia intensiva (Di sabato 25 dicembre 2021) Dal bollettino giornaliero del ministero della salute risulta il nuovo record di positivi al coronavirus: in 24 ore sono stati rilevati 54.762 nuovi contagiati. Le vittime sono 144, più o meno costanti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 dicembre 2021) Dal bollettino giornaliero del ministero della salute risulta il nuovodi positivi al coronavirus: in 24 ore sono stati rilevati 54.762 nuoviati. Le vittime sono 144, più o meno costanti L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 5,6 milioni di persone ancora senza prima dose #Covid - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.595 i casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la p… - fanpage : L'Italia ha toccato oggi il record storico di contagi Covid: sono infatti stati registrati 44.595 contagi e 168 mor… - girasol44247939 : RT @Ale6altrove: Emergenza #Covid_19 - @leidaa_italia aiuta chi è malato o in isolamento e ha bisogno di qualcuno che si prenda cura dei pr… - Uomodellastrad1 : RT @Gazzettino: Bollettino Covid oggi 25 dicembre, 54.762 nuovi casi e 144 morti. Nuovo record di contagi da inizio pandemia, quasi un mili… -