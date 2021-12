Covid-19, in Italia è record di contagi a Natale: rischio zona gialla per ogni Regione (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma – contagi da Covid-19 in crescita in tutta Italia, con il record di oltre 50mila casi nelle ultime 24 ore. Il virus circola soprattutto tra i giovani. L’ipotesi zona gialla, in prospettiva, riguarda tutto il paese e, complice la variante Omicron, in ogni Regione si prospetta il rischio di aumento di ricoveri. E’ il quadro dell’epidemia in Italia, mentre si attende l’entrata in vigore delle nuove misure previste dal Decreto Natale. REGIONI A rischio La mappa del paese, stilata nel rapporto dell’Iss, offrire un panorama eloquente: Lombardia e Valle d’Aosta sono a rischio alto, 18 regioni sono a rischio moderato e solo la Provincia autonoma di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma –da-19 in crescita in tutta, con ildi oltre 50mila casi nelle ultime 24 ore. Il virus circola soprattutto tra i giovani. L’ipotesi, in prospettiva, riguarda tutto il paese e, complice la variante Omicron, insi prospetta ildi aumento di ricoveri. E’ il quadro dell’epidemia in, mentre si attende l’entrata in vigore delle nuove misure previste dal Decreto. REGIONI ALa mappa del paese, stilata nel rapporto dell’Iss, offrire un panorama eloquente: Lombardia e Valle d’Aosta sono aalto, 18 regioni sono amoderato e solo la Provincia autonoma di ...

