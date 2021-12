Coronavirus | +54 762 casi in 24 ore | è il numero più alto di sempre Le vittime sono 144 Il tasso di positività sale al 5 | 6%

(Di sabato 25 dicembre 2021) Il bollettino del 25 dicembre 2021 Dopo il record dei +50.599 contagi registrati ieri, ildi nuovidirilevati in Italia nell’arco delle ultime 24 ore è cresciuto ancora.infatti 54.762 le nuove diagnosi dial virus e 144 i decessi (ieri 141) registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile di oggi, 25 dicembre. Ildegli attualmente positivi si attesta a quota 500.466 persone, mentre ieri erano 460.674. Iltotale deiregistrati da inizio monitoraggio della pandemiainvece a quota 5.622.431, mentre i decessi per Covidstati complessivamente, a oggi, 136.530. Ministero della ...

Sono 17.332 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore in base ai dati forniti dal report quotidiano di Protezione Civile e ...