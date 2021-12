Corona virus: Foggia, chiuso il santuario dell’Incoronata Messa di Natale solo via social network (Di sabato 25 dicembre 2021) Il santuario dell’InCoronata, a Foggia, è chiuso per Corona virus. I sacerdoti sono in quarantena perché, come ha spiegato il rettore, un confratello che era giunto nel santuario per coadiuvare nelle celebrazioni naralizie è risultato positivo al test. Messa di Natale diffusa tramite social network, santuario che rimarrà precluso ai fedeli per il periodo, appunto, della quarantena. L'articolo Corona virus: Foggia, chiuso il santuario dell’InCoronata <small class="subtitle">Messa di Natale solo via social ... Leggi su noinotizie (Di sabato 25 dicembre 2021) Ildell’Inta, a, èper. I sacerdoti sono in quarantena perché, come ha spiegato il rettore, un confratello che era giunto nelper coadiuvare nelle celebrazioni naralizie è risultato positivo al test.didiffusa tramiteche rimarrà precluso ai fedeli per il periodo, appunto, della quarantena. L'articoloildell’Inta divia...

