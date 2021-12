Contratto in scadenza nel 2023: in caso di mancato rinnovo il Napoli avrebbe stabilito il prezzo per la cessione (Di sabato 25 dicembre 2021) Uno dei calciatori del Napoli che si è messo più in luce in questa stagione è Fabian Ruiz: lo spagnolo è stato autore fin qui di un campionato da urlo e a frenarlo è stato soltanto l’infortunio. FOTO: Getty – Fabian Ruiz Napoli Appure uno dei problemi da risolvere per la società è quello realitivo al rinnovo di Contratto del centrocampista, che appunto scade nel 2023. Qualora non si dovesse giungere a un accordo – sottolinea calciomercato.com – la possibilità di una cessione non sarebbe così lontana. Gli estimatori non mancano: il Napoli potrebbe così pensare al suo addio in estate partendo da una base d’asta di 30 milioni di euro. Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 dicembre 2021) Uno dei calciatori delche si è messo più in luce in questa stagione è Fabian Ruiz: lo spagnolo è stato autore fin qui di un campionato da urlo e a frenarlo è stato soltanto l’infortunio. FOTO: Getty – Fabian RuizAppure uno dei problemi da risolvere per la società è quello realitivo aldidel centrocampista, che appunto scade nel. Qualora non si dovesse giungere a un accordo – sottolinea calciomercato.com – la possibilità di unanon sarebbe così lontana. Gli estimatori non mancano: ilpotrebbe così pensare al suo addio in estate partendo da una base d’asta di 30 milioni di euro.

