Commerciante ucciso a Boscoreale, caccia ai banditi: controlli serrati dei carabinieri (Di sabato 25 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata (Napoli) stanno lavorando senza sosta presidiando e setacciando tutta l’area Vesuviana senza tralasciare nulla alla ricerca dei banditi che hanno compiuto la rapina in Via Giovanni della Rocca a Boscoreale giovedì sera nel corso della quale è stato assassinato Antonio Morione, di 41 anni, il titolare della pescheria ‘Il delfino‘ presa di mira. L’esercente è stato colpito al volto. Stando a quanto appurato dagli investigatori, all’arrivo dell’auto a bordo della quale ci sarebbero state tre persone, Morione si trovava all’esterno della sua pescheria. E qui avrebbe visto entrare il malvivente sceso dalla vettura dirigersi armato di pistola verso la cassa. A questo punto avrebbe recuperato un coltello e squarciato una gomma dell’auto in sosta per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Idella Compagnia di Torre Annunziata (Napoli) stanno lavorando senza sosta presidiando e setacciando tutta l’area Vesuviana senza tralasciare nulla alla ricerca deiche hanno compiuto la rapina in Via Giovanni della Rocca agiovedì sera nel corso della quale è stato assassinato Antonio Morione, di 41 anni, il titolare della pescheria ‘Il delfino‘ presa di mira. L’esercente è stato colpito al volto. Stando a quanto appurato dagli investigatori, all’arrivo dell’auto a bordo della quale ci sarebbero state tre persone, Morione si trovava all’esterno della sua pescheria. E qui avrebbe visto entrare il malvivente sceso dalla vettura dirigersi armato di pistola verso la cassa. A questo punto avrebbe recuperato un coltello e squarciato una gomma dell’auto in sosta per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Commerciante reagisce a rapina, ucciso nel Napoletano #ANSA - manu_etoile : RT @itsmeback_: Commerciante di Napoli,padre di 3 figli,ucciso per difendere l'incasso. Cosa hanno da dire quelli contrari alla legittima d… - Alessantangelo : RT @itsmeback_: Commerciante di Napoli,padre di 3 figli,ucciso per difendere l'incasso. Cosa hanno da dire quelli contrari alla legittima d… - EmyRoyaleagle : RT @itsmeback_: Commerciante di Napoli,padre di 3 figli,ucciso per difendere l'incasso. Cosa hanno da dire quelli contrari alla legittima d… - TaniaeCocker : RT @itsmeback_: Commerciante di Napoli,padre di 3 figli,ucciso per difendere l'incasso. Cosa hanno da dire quelli contrari alla legittima d… -