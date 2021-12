Come rimanere democratici quando la realtà diventa paranoica (Di sabato 25 dicembre 2021) La democrazia liberale, Come prodotto della civiltà borghese, per funzionare al meglio richiede che abbiano raggiunto un certo grado di diffusione quelle che potremmo considerare le sue virtù cardinali: pazienza, tolleranza, apertura al confronto e metodo sperimentale, inteso Come disponibilità a procedere per prova ed errore, senza considerare nessuna tesi Come intangibile e nessuno sbaglio Come imperdonabile. Non è un caso che la minaccia principale alla democrazia venga oggi da movimenti politici e culturali caratterizzati da una fortissima intonazione apocalittica, per non dire paranoica, nel senso inteso da Richard Hofstadter nel classico saggio del 1963 su “Lo stile paranoide nella politica americana”. Uno stile capace di fare appello alle «animosità» e alle «passioni» incontrollate di una ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 dicembre 2021) La democrazia liberale,prodotto della civiltà borghese, per funzionare al meglio richiede che abbiano raggiunto un certo grado di diffusione quelle che potremmo considerare le sue virtù cardinali: pazienza, tolleranza, apertura al confronto e metodo sperimentale, intesodisponibilità a procedere per prova ed errore, senza considerare nessuna tesiintangibile e nessuno sbaglioimperdonabile. Non è un caso che la minaccia principale alla democrazia venga oggi da movimenti politici e culturali caratterizzati da una fortissima intonazione apocalittica, per non dire, nel senso inteso da Richard Hofstadter nel classico saggio del 1963 su “Lo stile paranoide nella politica americana”. Uno stile capace di fare appello alle «animosità» e alle «passioni» incontrollate di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Come rimanere Mali: potenze occidentali condannano il dispiegamento di mercenari Wagner Tuttavia, la dichiarazione non implica, come era stato più volte minacciato, che le forze straniere ... ma di voler'rafforzare la sua posizione e rimanere al suo posto'. Il Gruppo Wagner ha suscitato ...

Pasticceria Cavalletti sbarca a Colli Albani ... convivono innovazione, qualità e antiche ricette, come quella della torta Millefoglie - ... Un'eccellenza tutta romana che, appena un anno fa, rischiava di rimanere strozzata nella morsa della pandemia (...

